Установлены личности погибших при пожаре в центре отдыха «Park Qusar»

БАКУ /Trend/ - Установлены личности погибших и пострадавших при пожаре в центре отдыха «Park Qusar».

Как сообщили Trend в Гусарской районной прокуратуре, 22 января около 4 часов утра в ведомство поступила информация о пожаре в одном из коттеджей в центре отдыха «Park Qusar».

Сотрудники прокуратуры незамедлительно выехали на место происшествия и провели необходимые следственные действия.

По предварительной версии, причиной возгорания стала оставленная без присмотра дровяная печь (камин) в коттедже.

При пожаре погибли Эмин Бабаев, 1969 года рождения, Зульфия Бабаева, 1981 года рождения, Рауф Бабаев, 2005 года рождения (члены одной семьи) и Рустам Дадашов, 1973 года рождения.

В результате пожара также пострадали Лариса Репина, 1952 года рождения, Ольга Дадашова, 1950 года рождения, Наталья Дадашова, 1978 года рождения, Денис Репин, 1980 года рождения, Эмиль Дадашов, 2009 года рождения, Камилла Дадашова, 2016 года рождения.

Пострадавших госпитализировали в Гусарскую районную центральную больницу, их состояние оценивается как стабильное.

По факту в Гусарской районной прокуратуре ведется расследование.