Европу необходимо просвещать по поводу ислама - ОИС

БАКУ /Trend/ - Европу нужно просвещать, потому что только с помощью просвещения мы можем бороться с нетерпимостью и продвигать уважение.

Об этом, как передает в среду Trend, сказала постоянный наблюдатель Организации исламского сотрудничества (ОИС) при Европейском Союзе, посол Исмет Джахан во время панельного обсуждения на конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы".

"Принятая в 2022 году на неаномнимном голосовани резолюция ООН была призвана продвигать взаимопонимание, уважение и терпимость. Ее главной целью было продвижение осведомленности об исламе в частности, и мусульманах в общем", - сказала посол.

Как отметила Исмет Джахан, исламофобия распостранена не только в западных странах, но и на Востоке, например, та же политизация религии, которая происходит в Индии.

Посол добавила, что в странах Европы в результате исламофобии, мусульмане исключаются из основных сфер жизни, например, таких как образование.

Также Исмет Джахан подвергла критике убеждение, которое сейчас существует на Западе, согласно которому мусульманские женщины нуждаются в освобождении.

Напомним, что 15-16 марта Бакинский международный центр мультикультурализма, Центр анализа международных отношений и Форум межрелигиозного диалога G20 проведут Международную конференцию на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященную Международному дню борьбы с исламофобией. Основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, направленных против мусульман и стран с мусульманским населением. В конференции примут участие ученые из 32 стран, представители духовенства, эксперты международных структур и неправительственных организаций, которые обсудят различные подходы к борьбе с исламофобией, ее проявлением в некоторых странах Европы, а также в мировых медиа.

Отметим, что дату 15 марта было предложено объявить Международным днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер), состоявшемся 27-28 ноября 2020 года. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 15 марта в качестве Международного дня борьбы с исламофобией.