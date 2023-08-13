Азербайджанские боксеры завершили II Игры СНГ с 10 медалями

БАКУ /Trend/ - На II Играх СНГ в Беларуси завершились соревнования по боксу.

Как сообщили Trend в Федерации бокса Азербайджана, наша сборная завершила престижный турнир с 10 медалями. Айнур Микаилова (54 кг), Мухаммедали Гасымзаде (60 кг), Зия Гасанов (71 кг) и Фархад Шейдаев (75 кг) завоевали для нашей команды серебряные медали. Обладателями бронзы стали Омар Асланлы (54 кг), Аслан Гулиев (63,5 кг), Лала Мадатова (48 кг), Айсу Исмаилова (50 кг), Нармин Ализаде (52 кг) и Гизбес Искендер (60 кг).

С таким результатом наша команда заняла пятое место в общекомандном зачете.