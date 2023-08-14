Yelo Bank объявляет о программе "Yelaw Boot Camp"

БАКУ /Trend/ - Yelo Bank, который реализует для молодежи серию проектов, запускает очередную программу. На этот раз через программу Yelaw Boot Camp будет осуществляться подготовка кадров по правовому регулированию банковской деятельности. Молодежь, отобранная для участия в проекте, получит практические знания, познакомится с корпоративной рабочей средой и получит реальные возможности карьерного роста.

Подать заявку на участие в программе может молодежь, обучающаяся на уровне бакалавра и магистра права высших учебных заведений, а также только что окончившие их. Заявки подаются онлайн, желающие принять участие могут зарегистрироваться здесь - https://bit.ly/ylwbtcamp. Кандидаты, соответствующие требованиям, будут приглашены на собеседование после прохождения тестирования. Право на участие в программе получат 15 молодежи, успешно прошедших оба этапа.

В течение 5 недель участники получат не только теоретические, но и практические знания о правовом регулировании банковской деятельности. Тренинги, организованные банком, будут проходить под наставничеством банковских профессиональных юристов. Участники, успешно завершившие программу, будут немедленно трудоустроены в Yelo Bank.

В соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности Yelo Bank делает упор на подготовку неопытных, но талантливых кадров и поддержку их развития. Подробную информацию об этом и о других проектах вы можете получить, посетив веб-сайт yelo.az или написать в официальные аккаунты банка в социальных сетях.

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