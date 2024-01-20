В посольстве Азербайджанской Республики в Москве состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглу вместе с сотрудниками Посольства возложили цветы к баннеру у входа в Посольство, посвященному жертвам трагедии 1990 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на посольства, далее господин Посол возложил букет алых роз к барельефу общенационального лидера Гейдара Алиева, который 21 января 1990 года пришел в здание Постоянного Представительства Азербайджана в Москве, где провел пресс-конференцию, на которой резко осудил свершившиеся злодеяния, назвав их террором против мирных людей и потребовал политико-правовой оценки и наказания зачинщиков, продемонстрировав свою солидарность с азербайджанским народом.

Посол Азербайджана вместе с послами и высокопоставленными дипломатами дипломатического корпуса, аккредитованного в России, сотрудниками представительства Фонда Гейдара Алиева в России, а также представителями азербайджанской диаспоры и общественности России возложил цветы к баннеру, установленному внутри здания.

Посол выступил с официальной речью, где подробно описал события тех кровавых дней, а также поделился своими воспоминаниями. Полад Бюльбюль оглу особо отметил роль великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.