Азербайджан занял 12-е место среди 31 страны по индексу кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - Одним из направлений деятельности Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (АКТА) является содействие работе по дальнейшему улучшению позиций страны в международных рейтингах и отчетах по кибербезопасности.

Благодаря комплексным мероприятиям, реализованным АКТА в 2023 году, Азербайджан улучшил свои позиции в рейтинговой таблице «Национальный индекс кибербезопасности», поднявшись с 86-й на 50-ю позицию.

Как сообщили Trend в АКТА, с сентября прошлого года применяются новые критерии оценивания указанного индекса.

Уже проведена оценка 31 страны. Среди 31 страны, оцененной по 49 показателям, Азербайджанская Республика расположилась на 12-м месте с 66,67 баллами. Следует отметить, что этот показатель является самым высоким показателем, достигнутым страной на сегодняшний день.

Кроме того, ответы, представленные АКТА по 32 показателям из 49, были приняты и учтены при оценивании. Принимаются надлежащие меры для улучшения позиции страны и по другим показателям.

Следует отметить, что «Национальный индекс кибербезопасности», разработанный и усовершенствованный Фондом Академии электронного управления Эстонии, представляет собой глобальный индекс, который позволяет измерять готовность стран обеспечивать кибербезопасность и управлять киберинцидентами в режиме реального времени.