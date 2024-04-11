ЕС хочет видеть содержательные переговоры между Баку и Ереваном - Тойво Клаар

БАКУ/Trend/- ЕС хочет видеть содержательные переговоры между Баку и Ереваном.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал армянским СМИ специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"ЕС хочет видеть реальные, содержательные переговоры, которые приведут к мирному соглашению, договоренностям о делимитации, открытию коммуникаций. На этом следует сосредоточить внимание", - подчеркнул он.

Клаар также отметил, что при наличии политической воли и приверженности данному процессу достижение положительного результата не должно занять много времени.

"Мы хотим работать в этом направлении вместе с Арменией и Азербайджаном, чтобы достичь положительного результата. Потому что, как я уже сказал, я думаю, что это не должно длиться так долго, если есть политическая приверженность с обеих сторон", - добавил он.

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