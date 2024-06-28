В Азербайджане много замечательных возможностей для обучающих программ США - Уго Гевара

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане много замечательных возможностей для обучающих программ США.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара в кулуарах открытия конференции для азербайджанских учителей английского языка в средних школах.

"В Азербайджане есть множество замечательных возможностей для обучающих программ США. У нас представлен широкий спектр программ, включая "EducationUSA", которая способствует развитию связей между университетами США", - подчеркнул он.

Временный поверенный упомянул, что основная цель этой программы заключается в повышении качества подготовки азербайджанских преподавателей английского языка, работающих в стране.

"На самом деле, цель этой программы - улучшить подготовку азербайджанских преподавателей английского языка, которые остаются здесь, и предоставить им необходимый набор навыков. У нас есть разные типы программ. Эта программа предназначена для учителей, но со временем мы сможем увидеть различные типы программ, в которых будут участвовать и учащиеся", - пояснил Гевара.

Он подчеркнул, что с начала года по программе США было обучено английскому языку более 750 азербайджанских преподавателей и студентов, что, на его взгляд, является огромным достижением.

"Мы очень гордимся тем, что проводимая нами работа помогает азербайджанским студентам приобрести навыки, которые они смогут использовать для конкурентоспособности на международном рынке. Мы признательны Университету АДА, а также правительству Азербайджана за оказанную нам поддержку", - добавил Гевара.

Отметим, что конференция является кульминацией 18-недельной онлайн-программы сертификации по преподаванию английского языка на уровне магистра для азербайджанских учителей, проводимой Государственным университетом Северной Каролины и финансируемой Государственным департаментом США.

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