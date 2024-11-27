Визит президента Польши в приграничный армяно-азербайджанский район является очередной демонстрацией антиазербайджанской политики - МИД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Визит президента Польши Анджея Дуды в армяно-азербайджанский приграничный регион в сопровождении членов миссии ЕС в Армении (EUMA), к сожалению, является очередной демонстрацией антиазербайджанской политики различных стран-членов ЕС и европейских институтов.

Как сообщает в среду Trend, об этом отмечается в аккаунте Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

В публикации выражено глубокое сожаление об участии президента страны, официально являющейся "стратегическим партнером" Азербайджана, в неприемлемом дипломатическом "бинокль-шоу", которое привело к обострению азербайджано-польских отношений.

Несмотря на многочисленные месседжи официальных лиц Азербайджана в администрацию президента и МИД Польши, польская сторона не уклонилась от этого провокационного шага. Азербайджан оставляет за собой право принять необходимые дипломатические меры против этого недружественного действия"

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