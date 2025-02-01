Для меня большая честь быть удостоенным президентской премии - Рустам Азимов

БАКУ /Trend/ - Для меня большая честь быть удостоенным президентской премии.

Об этом Trend сказал Рустам Азимов, один из представителей молодежи, удостоенных накануне президентской премии.

Он отметил, что президентская премия является для него лучшим стимулом: «Мне нравится делать свою работу. Но лучше, когда она не только приносит удовольствие, но и стимулирует. Президентская премия — лучший из возможных стимулов для меня. Очень приятно, что моя работа не заканчивается проведением исследований в темных комнатах и ​​выступлениями на научных конференциях».

Рустам Азимов отметил, что президентская премия воодушевляет не только его, но и в целом молодежь по всей стране.

«Для меня эта награда является подтверждением внимания, уделяемого моим научным результатам. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить всех молодых людей, удостоенных этой награды. Я благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за такую оценку моего труда», — добавил Рустам Азимов.

Напомним, что минувшим днем Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2025 год.

Президентские премии для молодежи на 2025 год предоставлены следующим лицам, особо отличившимся в сферах науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, общественной и социально направленной деятельности, сфере инноваций и предпринимательства:

Агаларову Мирджавиду Эльшад оглу

Аждарли Айтадж Джейхун гызы

Азимову Рустаму Бакир оглу

Гаджибейли Рафаэлю Сиявуш оглу

Исрафиловой Фатиме Сеймур гызы

Магеррамовой Шовкет Фикрет гызы

Мамедзаде Вугару Абдулали оглу

Мурадовой Жале Тарлан гызы

Нурузаде Омару Иман оглу

за совместную деятельность:

Абдуллаеву Нихату Рауф оглу

Алиевой Ляман Ахад гызы.