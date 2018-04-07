Продкорпорация Казахстана экспортировала с начала года в Азербайджан 3 тыс. тонн пшеницы

7 апреля 2018 01:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - АО «НК «Продкорпорация» за первый квартал 2018 года экспортировало в Азербайджан три тысячи тонн пшеницы. Об этом, как сообщает агентство Казинформ, говорится в отчете АО по итогам деятельности за первый квартал текущего года.

Отмечается, что за указанный период продкорпорация экспортировала в страны ближнего и дальнего зарубежья около 80 тысяч тонн зерновых и масличных культур.

«В Иран экспортировано более 58 тысяч тонн ячменя, в Китай - 10 тысяч тонн пшеницы и свыше 0,4 тысяч тонн растительного масла, Узбекистан - около 7 тысяч тонн пшеницы, Азербайджан - 3 тысячи тонн пшеницы», - отмечается в отчете компании.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Казахстане увеличилась стоимость нового жилья
Казахстан 6 апреля 21:44
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги
Бизнес 6 апреля 17:47
Казахстан привлекает миллиардные инвестиции на реализацию новых проектов
Бизнес 6 апреля 16:53
"Дочка" АО “Казатомпром” объявляет тендер на строительство линии электропередач
Тендеры 6 апреля 14:46
На казахстанском месторождении «Кашаган» уменьшился объем добычи нефти и газа
Энергетика 6 апреля 13:20
Какие сферы наиболее привлекательны для инвестиций в Казахстане?
Бизнес 6 апреля 12:10
Забастовка работников Батумского порта прекращена, гендиректор подает в отставку
Энергетика 6 апреля 11:54
МИД Казахстана и России обсудили вопросы укрепления региональной безопасности
Казахстан 6 апреля 11:46
Индикатор рынка межбанковских депозитов остается стабильным на протяжении месяца
Бизнес 6 апреля 10:25
ЕБРР принимает участие в развитии ключевых секторов Казахстана (Эксклюзив)
Бизнес 5 апреля 19:14
Значение индекса Казахстанской фондовой биржи терпит незначительное изменение
Бизнес 5 апреля 17:12
Казахстанский тенге продолжает оставаться стабильным по отношению к доллару США
Бизнес 5 апреля 15:31
КТК объявляет тендер на восстановление проектной глубины закладки нефтепровода
Тендеры 5 апреля 14:14
Иран может увеличить импорт казахстанского зерна из-за ожидаемой засухи
Бизнес 5 апреля 13:14
Число получателей микрокредитов в Казахстане вырастет вдвое
Бизнес 5 апреля 11:34
АО «Продкорпорация» огласило объем транспортировки зерна через порт Актау
Бизнес 5 апреля 11:08
Индикатор KazPrime продолжает держать планку стабильности
Бизнес 5 апреля 09:58
Казахстанские энергетические компании ищут партнеров в Корее
Энергетика 5 апреля 09:44