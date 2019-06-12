Технологии блокчейн могут стать инструментальными для стабильности и прозрачности в таможенной сфере

12 июня 2019 11:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане реализуются проекты, направленные на совершенствование деятельности таможенных структур, применение современных способов управления и технологий, активно развивается международное сотрудничество и используется мировой опыт. Об этом заявил в своем выступлении на 18-й конференции-выставке информационных технологий для таможенных органов председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, передает Trend c мероприятия.

По его словам, новые технологии smart-границ открывают новые возможности для торговли, путешествий и перевозок. В Баку будут обсуждаться вопросы применения технологий блокчейн и искусственного интеллекта в таможенной сфере в целях обеспечения безопасности и стабильности международной торговли, новые технологические решения. Мехтиев подчеркнул, что в таможенной сфере Азербайджана активно применяются цифровые технологии.

Результатом реформ стало значительное упрощение таможенных процедур, которые сегодня полностью автоматизированы, отметил Мехтиев. Полностью обеспечено цифровое оформление документации, правильное ведение статистики, способствующей успеху в борьбе с теневой экономикой.

По словам главы таможни, обеспечение прозрачной статистики в таможенной сфере является эффективным инструментом борьбы с теневой экономикой.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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