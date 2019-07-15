Присоединяйся к тарифу CavanNar и получи 10ГБ интернета!

БАКУ/Trend/- Стремительно растет число абонентов-пользователей CavanNar, который считается одним из наиболее выгодных тарифов для пользователей интернета на рынке мобильной связи Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на оператора мобильной связи Azerfon. Так, количество пользователей CavanNar, предоставляющего возможность пользоваться двойным объемом интернет трафика, выросло на 18% за последний месяц. Таким образом, количество абонентов, использующих пакеты «CavanNar», представленные в середине марта, достигает 50 тысяч.

Отметим, что присоединившись к CavanNar, пользователи таких социальных сетей, как Instagram, Facebook, Twitter и ВКонтакте получают больше интернета и соответственно, больше общения. CavanNar представлен двумя разными пакетами. Таким образом, желающие присоединиться к CavanNar 9 получат 5 ГБ интернета, 5 ГБ трафика для социальных сетей и 500 внутритарифных минут, всего за 9 АЗН в месяц. CavanNar 6 предоставляет пользователям 2 ГБ интернета, 2 ГБ трафика для социальных сетей и 200 минут для звонков в рамках тарифа, за 6 AZN в месяц. CavanNar могут использовать люди любой возрастной группы. Чтобы подключиться к CavanNar 9, нужно отправить текст «C9» на номер 777 или набрать *777#9#YES. Чтобы подключиться к CavanNar 6, отправьте текст «C6» на номер 777 или наберите *777#6#YES.

Следует отметить, что абоненты, которые присоединяются к тарифу CavanNar, имеют возможность пользоваться всеми преимуществами сети 4G Nar - одной из крупнейших в стране. Детальную информацию о тарифе «CavanNar» можно найти на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью.

Nar стал первым мобильным оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллиона своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более чем 7800 базовых станций и охватывающей 97,5 % территории страны (за исключением оккупированных территорий). По результатам сравнительных тестов сетей мобильной связи во втором квартале 2017 года, сеть Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирование проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.

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