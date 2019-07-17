Центральный таможенный госпиталь в Баку будет сотрудничать с итальянскими медучреждениями

17 июля 2019 10:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центральном таможенном госпитале (ЦТГ) в Баку во вторник состоялась очередная встреча между представителями Азербайджана и Италии, в ходе которой стороны договорились подписать соглашение о сотрудничестве в области развития медицины. Об этом сообщает Trend cо ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета (ГТК).

Начальник отдела медицинского обслуживания ГТК Джейхун Мамедов, сказал, что ЦТГ уделяет особое внимание изучению и применению достижений международной медицинской практики в Азербайджане.

Советник посольства Италии в Азербайджане профессор Франко Накорелла подчеркнул, что план действий, разработанный в рамках проекта, включает двустороннее сотрудничество в области детской кардиохирургии и управления больницей между ЦТГ и итальянскими медицинскими учреждениями.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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