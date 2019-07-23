Спрос на облигации минфина превысил предложение в разы

23 июля 2019 20:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) 23 июля провела аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций (ГСО) министерства финансов Азербайджана объёмом 25 миллионов манатов. Срок оборота составляет 364 дня, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 18 инвесторов подали 28 заявок в ценовым диапазоне от 92,2054 маната (при доходности в 8,5 процентов) и 94,5300 маната (5,8184 процента).

Согласно решению Минфина, цена отсечения облигаций составила 94,2804 маната (6,1 процента), а средневзвешенная цена - 94,3461 маната (6,0257 процента). Общий объем размещенных заказов составил 25 миллионов манатов, при общем объеме заявок 106 820 900,00 манатов.

Дата погашения облигаций – 21 июля 2020 года.

Участники аукциона должны выполнить свои обязательства по выкупу облигаций до 24 июля 2019 года.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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