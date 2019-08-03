В Азербайджане создадут реестры научно-исследовательских центров и лабораторий

3 августа 2019 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров утвердил "Правила составления и ведение реестра действующих в стране научно-исследовательских центров и лабораторий (исследовательской инфраструктуры), оснащенных передовым технологическим оборудованием".

Как сообщает в субботу Trend, целью составления и ведения реестра является создание централизованной информационной базы, существующей в стране исследовательской инфраструктуры, обеспечение своевременного, оперативного и эффективного использования этой инфраструктуры, учреждений и организаций ученых и исследователей, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность.

Составление и ведение реестра, причисление научно-исследовательских центров и лабораторий к определенной категории исследовательской инфраструктуры осуществляет Национальная академия наук Азербайджана.

Также в этот список могут быть внесены иные объекты исследовательской инфраструктуры, оснащенные передовым технологическим оборудованием, на основе их обращений.

НАНА осуществит экспертизу и оценку в течение 15 рабочих дней. Информация о внесенных в реестр исследовательских инфраструктурах размещается на электронном портале в открытом доступе, для общественного использования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане изменились правила возврата налоговых "излишков"
Экономика 20 июля 11:07
Кабмин Азербайджана изменил правила перевода остаточных средств в госбюджет
Финансы 19 июля 14:58
Минналогов Азербайджана предоставлены новые полномочия
Финансы 14 июля 09:47
Обнаружены новые очаги наводнений на Большом Кавказе - Академия наук
Общество 12 июля 09:51
Иса Габиббейли о спорных словах в новом орфографическом словаре
Общество 9 июля 09:53
В Геранбое обнаружены образцы древней материальной культуры
Общество 4 июля 09:44
Лента новостей
В Азербайджане увеличился общий объем кредитного портфеля
Финансы 15:13
Бакинское транспортное агентство о причинах ДТП на скоростной автомагистрали столицы (ФОТО)
Общество 15:13
Милош Бикович объявил о завершении съемок сериала о Муслиме Магомаеве (ФОТО)
Культура 14:55
Пентагон поддерживает размещение ракет наземного базирования средней дальности в Азии
Другие страны 14:47
В водоснабжение Грузии до конца года планируется вложить около 600 млн лари
Финансы 14:44
В Кабуле заявили о роли правительства в решении о выводе сил США
Другие страны 14:42
Иранское нефтяное месторождение Саадатебад наращивает производство
Экономика 14:39
Монгольский финансовый сектор поддерживает Грузинскую систему расчетов по ценным бумагам
Финансы 14:38
Узбекский "Нефтегазинвест" продлевает тендер на приобретении запчастей
Тендеры 14:38