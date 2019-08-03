В Азербайджане создадут реестры научно-исследовательских центров и лабораторий

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров утвердил "Правила составления и ведение реестра действующих в стране научно-исследовательских центров и лабораторий (исследовательской инфраструктуры), оснащенных передовым технологическим оборудованием".

Как сообщает в субботу Trend, целью составления и ведения реестра является создание централизованной информационной базы, существующей в стране исследовательской инфраструктуры, обеспечение своевременного, оперативного и эффективного использования этой инфраструктуры, учреждений и организаций ученых и исследователей, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность.

Составление и ведение реестра, причисление научно-исследовательских центров и лабораторий к определенной категории исследовательской инфраструктуры осуществляет Национальная академия наук Азербайджана.

Также в этот список могут быть внесены иные объекты исследовательской инфраструктуры, оснащенные передовым технологическим оборудованием, на основе их обращений.

НАНА осуществит экспертизу и оценку в течение 15 рабочих дней. Информация о внесенных в реестр исследовательских инфраструктурах размещается на электронном портале в открытом доступе, для общественного использования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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