Тюменские предприниматели хотят наладить партнерские связи в Азербайджане

6 августа 2019 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Наладить связи с потенциальными партнерами из Азербайджана планируют деловые люди из Тюмени, которые с 11 по 16 августа будут находиться в Баку, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Визит организован центром поддержки экспорта Тюменской области, и будет состоять из деловых встреч и переговоров. Планируется также посещение предприятий-импортеров в Баку.

По сообщению Торгово-промышленной палаты Тюменской области, среди компаний - «Тюмень-прибор», «Тюменский машиностроительный завод» ( производство ведомых дисков сцепления для грузовых и легковых транспортных средств отечественного и импортного производства), компания «Жизнь» (добыча торфа и сапропеля) и «ИПФ «СИБНА» (новейшие технологии в сфере коммерческого учета энергоносителей).

По словам заместителя генерального директора «Тюмень-прибор» Юлии Медведевой, Азербайджан интересен компании, но прежде у них сотрудничества с этим регионом не было.

«Наша компания 17 лет работает в сфере нефтегазового сервиса, предоставляя полный комплекс услуг в промышленной автоматизации объектов нефтяной, газовой, энергетической и других отраслей. Мы уже наметили ряд предприятий Азербайджана, с которыми целесообразно обсудить вопросы взаимодействия. В первую очередь мы ориентированы на сотрудничество в нефтегазовой отрасли», – отметила Медведева.

(Автор: Джамшид Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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