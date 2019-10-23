Азербайджан подписал соглашение об организации фидерных грузоперевозок между портами Батуми и Констанца

23 октября 2019 15:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская ACSC Logistcs (дочка ASCO), грузинская GR Logistics & Terminals и румынская Grampet Group подписали соглашение об организации фидерных грузоперевозок между портами Батуми (Грузия) и Констанца (Румыния), сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO).

Соглашение подписано на заседании рабочей группы по развитию международной Ассоциации «Транскаспийского международного транспортного коридора» в Тбилиси (Грузия), 21-22 октября 2019 года.

Как отмечается в сообщении, маршрут предусматривает перевозку транзитных грузов по направления Европа-Китай-Европа и Европа - Центральная Азия - Европа.

Новый контейнерный маршрут может сократить срок доставки грузов, следующих по указанным направлениям. Это увеличит объем транзитных контейнерных грузоперевозок через территорию Азербайджана.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку прошел Eurasia Innovation Day
ИКТ 16:06
Азербайджанские компании активно используют морские порты Украины
Бизнес 15:33
Юрий Шевцов: Председательство в Движении неприсоединения еще больше повысит роль Азербайджана в мировой дипломатии
Политика 15:32
Председательство в Движении неприсоединения повысит имидж Азербайджана в системе международных отношений — эксперт
Политика 15:12
Украина рассчитывает на углубление энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Энергетика 14:56
Прогноз по расходам госбюджета Азербайджана на 2019 год превысит 25 млрд манатов
Финансы 14:52
Лента новостей
Изменен состав Совета безопасности Азербайджана
Политика 16:29
Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
Культура 16:27
Швейцарская "Symbiotics" о будущих проектах в Узбекистане (Эксклюзив)
Финансы 16:23
Президент Ильхам Алиев наградил Рамиза Мехтиева орденом «Гейдар Алиев»
Политика 16:21
Президент Ильхам Алиев освободил от должности Рамиза Мехтиева
Политика 16:15
Президент Ильхам Алиев принял Микаила Джаббарова в связи с назначением его на новую должность (ФОТО)
Политика 16:08
В Баку прошел Eurasia Innovation Day
ИКТ 16:06
Началось общее собрание АН Азербайджана по выбору нового президента
Общество 16:05
Глава МИД Афганистана подал прошение об отставке
В мире 16:00