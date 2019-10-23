Азербайджан подписал соглашение об организации фидерных грузоперевозок между портами Батуми и Констанца

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская ACSC Logistcs (дочка ASCO), грузинская GR Logistics & Terminals и румынская Grampet Group подписали соглашение об организации фидерных грузоперевозок между портами Батуми (Грузия) и Констанца (Румыния), сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO).

Соглашение подписано на заседании рабочей группы по развитию международной Ассоциации «Транскаспийского международного транспортного коридора» в Тбилиси (Грузия), 21-22 октября 2019 года.

Как отмечается в сообщении, маршрут предусматривает перевозку транзитных грузов по направления Европа-Китай-Европа и Европа - Центральная Азия - Европа.

Новый контейнерный маршрут может сократить срок доставки грузов, следующих по указанным направлениям. Это увеличит объем транзитных контейнерных грузоперевозок через территорию Азербайджана.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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