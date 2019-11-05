Азербайджан обогнал ряд развитых стран по эффективности авиатранспортных услуг

БАКУ /Trend/ - Согласно отчету «Индекс глобальной конкурентоспособности», Азербайджан занял 12-е из 141 места по показателю «Эффективность авиатранспортных услуг», опередив при этом ряд развитых стран, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет организации Всемирный экономический форум.

Согласно отчету, по показателю «Эффективность авиатранспортных услуг» Азербайджан обогнал такие развитые страны как Бельгия (19 место), Австралия (23 место), Франция (24 место), Ирландия (26 место), Германия (28 место), Канада (37 место) и другие.

Стоит также отметить, что Азербайджан обогнал по данному показателю всех своих соседей: Турция заняла 31 место, Россия – 52 место, Грузия – 86 место, а Иран – 132 место.

Не смог Азербайджан обогнать такие развитые страны как Нидерланды (третье место), Финляндия (четвертое место), Швейцария (шестое место) и другие.

Добавим, что на первом месте в рейтинге по данной категории расположился Сингапур, а на последнем (141 месте) – южноафриканская страна Лесото.

Напомним, в целом в Индексе глобальной конкурентоспособности Азербайджан занял 58-е место. Таким образом, страна поднялась на 11 ступеней за 2019 год, прибавив 2,7 балла (62,7 балла).

Индекс глобальной конкурентоспособности это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности, составляемый ежегодно по версии Всемирного экономического форума.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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