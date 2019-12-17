В этом году в Баку газифицировано 340 зданий

Баку /Trend/ - В соответствии с Указом Президента Азербайджана от 19 февраля 2019 года "Об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий", ускорен процесс сдачи в эксплуатацию большинства надлежащих зданий в Баку.

Как сообщает Trend, ПО "Азеригаз" продолжает принятие мер для оперативного решения вопросов, вытекающих из этого указа.

По имеющейся информации на первое декабря 2019-го года 22 094 квартир в 340-а зданиях, в том числе 4990 квартир в 80-ти зданиях в ноябре, были обеспечены природным газом.

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