В Азербайджане началась проверка данных в связи с осенним посевом

БАКУ/Trend/ - Началась проверка данных, внесенных в информационную систему Электронное сельское хозяйство (ЭСХ) в связи с осенним посевом.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Минсельхоз, проверки в системе осуществляются в трех направлениях.

Проверка документов, подтверждающих право собственности на земельный участок, осуществляется на основе интеграции с электронными системами соответствующих органов, оригиналов документов или запроса в эти органы. Эта проверка обязательна для всех фермеров, прошедших регистрацию в ЭСХ. В четырех селах четырех районов (Даккаоба - Зардабский район, Самух - город Самухский, Гагали - Агсуинский район, Еникенд - Сиязаньский район), избранных в рамках пилотного проекта, завершена проверка и документов и состояния пашни со спутника. В связи с документами, в соответствии которых образовались сомнения в ходе мониторингов, фермерам будут разосланы оповещения и эти участки будут проверены заново.

На основе снимков со спутника уже уточняются данные, внесенные в ЭСХ фермерами. Например, в селе Даккаоба Зардабского района 223 фермера зарегистрировали земельные участки площадью 889,2 гектара. Из них 208 человека предоставили информацию об осеннем посеве на площади 768,2 гектара. Согласно информации, клевером засеяно 446,3 гектара, пшеницей - 263,8 гектара, ячменем - 58,1 гектара.

Итоговое утверждение электронной декларации по получению субсидий и сумма, которая будет выплачена фермерам, будет установлена по результатам мониторингов. В минсельхозе отметили, что фермеры несут ответственность за подлинность информации, внесенной в электронную систему. По этой причине, при наличии неверной информации фермерам рекомендуется обратиться в Государственные центры аграрного развития.

Согласно информации на 10 января, в личных кабинетах 173 тысяч фермеров сформированы электронные заявки по посевным субсидиям. В течение трех дней фермеры должны проверить подлинность информации и утвердить свою заявку. Заявки, по которым нет разногласий, автоматически отправляются на мониторинг.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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