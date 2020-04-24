ООО «Газахский цементный завод» объявлено лауреатом премии THE BIZZ Business Excellence Award, которую проведет World Confederation of Businesses в этом году

ООО «Газахский цементный завод» за активную бизнес деятельность в 2019-2020 годах, лидерство в бизнесе, качество продукции и услуг, систему управления, инновации и другие достижения в качестве победителя примет участие в церемонии награждения Всемирной конфедерации бизнеса (World Confederation of Businesses, Хьюстон, США), которая пройдет 24-27 ноября 2020 года в Катаре.

Для сведения сообщим, что Всемирная конфедерация бизнеса была основана в 2004 году в штате Техас США. В настоящее время в конфедерацию входят более 3500 делегатов из 120 стран.

ООО «Газахский цементный завод» обеспечивает качественным цементом и бетонными изделиями крупные строительные проекты, реализуемые в стране в последние годы, а также успешно экспортирует цемент и клинкер. Завод также осуществляет ряд социальных проектов в регионе, регулярно посещает малообеспеченные семьи, проживающие в приграничных селах.

Завод, в частности, за последние месяцы, когда распространена коронавирусная инфекция, обеспечил продуктами питания малообеспеченные семьи, проживающими в Газахском регионе, а также, учитывая бесперебойный режим работы, провел дезинфекцию и другие необходимые меры на объектах и в офисах завода.

ООО «Газахский цементный завод» также реализует инвестиционный проект, направленный на увеличение объемов производства клинкера и цемента, в том числе потенциала для экспорта клинкера в Грузию, расположенную в западном регионе республики.

В марте-апреле 2020 года турецкая компания Dal Teknik Makina провела работу по оснащению и установке технологического оборудования для увеличения производства клинкера и цемента на заводе. Для успешной реализации проекта в области автоматизации и производства завода была задействована опытная местная и зарубежная инженерно-техническая группа. В настоящее время проект близится к завершению.

Направленные на повышение производительности завода инвестиции увеличат экспортный потенциал, приток иностранной валюты в страну, а также развитие региона, открытие новых рабочих мест, создадут большие возможности и перспективы для местного населения.