Эльман Рустамов: Ситуация на валютном рынке Азербайджана стабилизировалась

БАКУ /Trend/ - Ситуация на валютном рынке Азербайджана стабилизировалась.

Как сообщает в среду Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции, посвященной аннулированию лицензий NBC Bank и AG Bank, сказал председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

По словам Рустамова, курс азербайджанского маната остаётся стабильным и давление низких цен на нефть в марте на данный момент полностью устранено. Также предпринимаются важные шаги для обеспечения монетарной стабильности.

Председатель правления ЦБА отметил, что средняя инфляция за январь-апрель составила три процента, полностью попадая в целевые рамки Центробанка, и ожидается, что она останется в целевых рамках до конца года.

Рустамов также рассказал, что кредитный портфель в банковском секторе страны вырос на 1,9 процента.

Автор: Эльдар Джанашвили.