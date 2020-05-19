Пришло время активного возобновления бизнеса - Николоз Шургаиа (ИНТЕРВЬЮ)

Экономика 19 мая 2020 12:31 (UTC+04:00)
Пришло время активного возобновления бизнеса - Николоз Шургаиа (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ/Trend/ - Человечество столкнулось с новым вызовом - пандемия изменила жизни миллиардов людей. В этих условиях жизненно важно уметь трансформироваться, не бояться перемен и видеть новые возможности для развития.

Об этом и многом другом в интервью Trend рассказал председатель правления Yelo Bank Николоз Шургаиа.

- В последние годы, в частности, после девальвации банк работает с убытком. Когда планируете выйти на прибыль?

- Я, пожалуй, начну с предыстории. Банк работал с убытком до 2016-го года. Очевидно, тогда (я присоединился к команде в июне 2016-го года) отчетность банка составлялась, не отражая реальность. Соответственно, обнаружив это, в процессе проведения внутренней проверки, во второй половине 2016-го года, нам пришлось признать большие убытки. Мне и коллегам понадобилось значительное время, чтобы выяснить реальное качество портфеля банка. За это время нами была проделана большая работа и c 2019 года мы имеем качественный кредитный портфель.

Что касается выхода на прибыль, напомню, что прошлый год мы завершили с прибылью. Скоро будет опубликован отчет в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), прошедший аудит, согласно которому чистая прибыль банка за 2019 год составила почти 2,4 млн. манатов. Иными словами, после трех лет работы новой команды мы вышли на прибыльность.

В 2020 году мы также планировали выйти на прибыль по итогам года. Однако пандемия внесла коррективы в наши планы. Банк встретил пандемию с высокими темпами развития буквально по всем направлениям. Мы верим, что прибыльность и эффективность банков зависят от хорошего корпоративного управления, наличия профессиональных кадров, поддержки акционеров и правильного применения технологий. Настроившись на рост, в прошлом году и в начале 2020 года мы наняли высококвалифицированных сотрудников, начали проводить ребрендинг и внедрять новые технологии, и до конца года продолжим выпускать новые продукты. C учетом корректировки в связи с текущим изменением экономической среды, мы намерены продолжить устойчивое развитие, инвестируя в наших сотрудников и технологии. Международный экономический кризис дал хороший урок всем отраслям, включая банковский сектор, показал где слабые стороны и дал возможность сконцентрировать усилия на тех аспектах бизнеса, которые позволят нам быть более устойчивыми в будущем к рыночным колебаниям, какими бы они ни были.

Прибыльность можно разделить на две части: операционная - до резервов, и чистая - c учетом резервов. В 2020 году, до резервов, Yelo Bank планировал работать с убытками, так как у нас большой штат и заложено много инвестиций в рост и технологии. Однако, за счет возврата резервов мы намеревались выйти на чистую прибыль. Пандемия оказала негативное воздействие на экономики всех стран. Однако Азербайджан справляется с кризисом хорошо. Мы знаем, что нас ждет сложный год и cоответcтвенно корректируем свои планы.

Всем менеджерам советую прочитать книгу Джеймса Коллинса «От хорошего к великому». Читая эту книгу, я понял, что надо быть не просто хорошим банком, а очень хорошим. И я уверен, что мы станем превосходным банком! Это требует времени. Сейчас Yelo Bank - хороший и стремится стать превосходным. Мы верны вектору своего развития и намерены стать превосходным банком, который долгие годы будет одним из лидеров рынка.

- Банк планировал увеличить уставный капитал на 30 млн. манатов. Как обстоит ситуация с этим повышением и когда завершится процесс?

- Все идет по плану. На внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 21-го апреля, принято соответствующее решение. В ближайшие месяцы уставный капитал будет увеличен тремя траншами. На данный момент в капитализации нет необходимости, так как у нас есть чистый капитал в объёме 61 млн. манатов.

Некоторые СМИ подняли ажиотаж, увидев убыток в первом квартале. Это маленький кусочек большой картины. Мы охотно общаемся c журналистами, которые желают видеть правду. Данный убыток в пределах наших планов. Для того, чтобы увидеть картину полностью, необходимо внимательно и грамотно проанализировать финансовые отчеты. Во-первых, как я уже говорил ранее, в прошлом году выросли наши административные расходы, так как мы нанимали квалифицированные кадры и инвестировали в развитие технологий. Во-вторых, мы привлекали много депозитов, но кредитов выдавали меньше. Готовились к значительному росту кредитования в текущем году. Соответственно, ликвидность в банке очень высокая. Еще один важный фактор - при обнаружении сложностей у клиента, мы сразу создаем резервы по кредитам и в большинстве случаев они значительно больше, чем реальные потери по кредитам. К сожалению, некоторые крупные заемщики из-за всем известных обстоятельств не смогли вовремя или полностью погасить свои долги. Я лично знаю многих клиентов и верю в их желание быть добросовестными. Мы и дальше намерены справляться с трудностями вместе со всеми нашими клиентами. Мы понимаем, что это временные убытки. Правила банковского поведения таковы, что в сложные времена нам необходимо создавать резервы, которые в хорошие времена освобождаются.

Несмотря на создаваемые резервы, наш капитал значительно превышает требования регулятора. Докапитализации в размере 30 млн. манатов более чем достаточно и для инвестиционных нужд, и для возможных дополнительных резервов в текущем сложном году. Мы всегда щадим акционеров, избегая привлечения лишнего капитала в банк. Это ведет к падению доходности акционерного капитала. Зачем вкладывать средства в банк, если на них можно заработать, инвестируя в другие проекты? Доходность на капитал должна быть 20% и выше. Такая норма определяется риском, то есть внутренней стоимостью капитала. Несмотря на то, что от нашей команды не требуется такая норма доходности, мы сами чувствуем ответственность перед акционерами за создание адекватной доходности. Пока доходность Yelo Bank ниже - в 2019 году была около 5%. Этот год будет сложным, и в данный момент я не готов давать какие-либо прогнозы по конкретным показателям, так как существует много факторов вне нашего влияния. Однако мы обязательно выйдем на целевой уровень прибыльности c 2022 года.

Также отмечу, что в азербайджанcком банковcком cекторе, за редким иcключением, прибыльноcть банков невыcокая. У них нет привилегированного положения по cравнению c другими учаcтниками рынка. Кроме того, если учесть операционные раcходы и риcки по сравнению с другими странами региона кредиты в нашей cтране недорогие. Я считаю, что честно заработанная банком прибыль - предмет гордости и для акционеров, и для общества. Прибыльность банков означает, что они будут хорошо капитализированы и смогут полноценно снабжать экономику необходимыми для ее развития кредитами и услугами.

Наши акционеры очень преданы рынку Азербайджана, соответственно, получение прибыли важно, но не является для них первоочередной целью. Главной целью является быть полезными обществу, помочь жителям и предпринимателям страны достичь большего. Конечно же, нельзя сказать, что прибыль абсолютно не важна для акционеров, она важна, так как показывает эффективность инвестиций. Я уверен, что, преодолев этот кризис, мы сможем показать это нашим акционерам.

- Не остерегаетесь того, что после очередного повышения уставного капитала, банк может уйти в минус, что повлияет на планы акционеров по дальнейшей поддержке банка?

- Начнем с того, что страх - полезное чувство, которое напоминает об ответственности. Нужно бояться и быть смелым, так как смелость - это способность двигаться вперед несмотря на страх, с осознанием возможных рисков и последствий. Разумеется, мы всегда остерегаемся получить плохой результат. C учетом всех рисков, мы достаточно уверены, что сможем реализовать намеченную программу. Наша команда пользуется большим доверием акционеров. Краткосрочная убыточность никак не влияет на их планы. Акционеры верят в нашу прозрачность и целеустремленность. Мы поэтапно добиваемся своих целей. И они видят, каким образом мы идем к своим целям через нашу прозрачную отчётность как по финансовым показателям, так и по проделанной работе и отношению к делу.

Yelo Bank имеет пять ценностей: ставить клиентов на первое место, служить сердцем, находить решения, быть проще и работать с улыбкой. Служить с сердцем означает, что мы видим банк как свой и делаем все как для себя. Позволю себе заявить, наша команда - одна из лучших не только на местном рынке, но и в регионе. Такой команде, c такими ценностями, просто непозволительно не добиться высоких целей.

- Банк планировал в текущем году завершить ребрендинг. Уже можно сказать, что этот процесс завершен?

- Работы по завершению ребрендинга в целом идут по плану. С учетом нынешней ситуации, некоторые работы были осложнены, но надеемся завершить все в ближайшие месяцы. Рад сказать, что вскоре вы увидите полностью обновленный банк, который покажет красоту «Яркого банкинга». Наряду с этим, мы полностью обновляемся с технологической точки зрения. Наши клиенты будут пользователями уникального мобильного приложения и интернет-банкинга, которые мы планируем запустить этим летом. Последним штрихом будет открытие нового современного и яркого головного офиса, в котором сейчас продолжаются ремонтные работы. Мы продолжаем обновлять филиалы и скоро откроем новые на проспекте Бюль-бюля и в ТЦ «Садарак».

- Как вы оцениваете текущую ситуацию в банковском секторе в условиях коронавируса и с какими проблемами банки сталкиваются?

- Влияние негативное - однозначно. Первая сложность заключается в физической безопасности наших сотрудников и клиентов. Вторая - ликвидность и управление рисками. Третья сложность - снижение доходов, так как спрос на банковские услуги падает. Четвертая - качество кредитов.

Вирус оказал влияние на платежеспособность определенной части бизнеса и населения. Радует, что у нас достаточно сильный Центробанк с очень опытным руководителем. Мы видим решительные шаги регулятора и это укрепляет наш оптимизм по поводу повышения благоприятности инвестиционной среды для устойчивых и хорошо управляемых банков.

Давайте поговорим и о пользе кризиса. Каждый кризис порождает новые возможности. Например, мы ожидаем, что он ускорит и расширит применение цифровых технологий в банковском бизнесе в Азербайджане. Мы много инвестируем в технологии и верим, что это оправдает ожидания. Я также верю, что правительство и банковский регулятор будут и дальше поддерживать применение технологий. Общественности известно, что в некоторых странах есть цифровые банки, которые работают без физических филиалов. Надеюсь, что и в Азербайджане скоро появится такая возможность. Кто-то может возразить, что это негативно скажется на количестве рабочих мест. Отчасти можно согласиться, но процесс трансформации экономики породит еще больше новых рабочих мест. Общий результат технологического прогресса в иcтории человечества всегда был позитивным. Не будем забывать, что банковский сектор является хорошим примером и для других отраслей экономики.

- Какие трудности имеются у Yelo Bank из-за коронавируса и каким образом банк намерен их преодолевать?

- Трудности почти такие же, как и у большинства других игроков рынка. Лишь c ликвидностью у нас нет никаких проблем. Yelo Bank встретил кризис с избыточной ликвидностью. Наша основная сложность - текущие расходы при сократившихся доходах. Как я уже отметил, у нашего банка большой штат сотрудников и много начатых инвестиционных проектов. Чтобы отвечать требованиям рынка, мы очень быстро трансформируемся. Как я сказал ранее, любой кризис открывает новые возможности, но одновременно он подталкивает на принятие сложных решений. Команда составила программу оптимизации расходов банка, в рамках которой в текущем году мы сможем сэкономить 4-5 млн. манатов. Мы также искренне благодарны нашим партнерам и поставщикам, которые пошли нам навстречу в ценовых вопросах.

Понимаем, что сокращение расходов - не единственный выход из ситуации. Банк ищет новые пути для наращивания доходов, в частности, путем выдачи качественных кредитов и оказания улучшенных услуг клиентам. Мы наладили тесное сотрудничество с Аграрным агентством кредитования и развития при минсельхозе для выдачи льготных кредитов фермерам страны. Также надеюсь, что мы сможем наладить аналогичное сотрудничество с Фондом развития предпринимательства. Банк также ищет пути размещения своей ликвидности на рынке. Мы понимаем, что выросли риски, что делает кредиты более дорогими. Тем не менее, есть предприниматели, имеющие интересные проекты. Даже в самый разгар вируса мы утверждали бизнес-кредиты. И сейчас уже растет число таких проектов.

Многим бизнеcам критически важно адаптироватьcя к новым уcловиям и переходить на новые бизнес-модели. Именно благодаря умению транcформироватьcя, большинcтво предприятий и малых бизнеcов будут воccтанавливатьcя cравнительно быcтро. В такое время вcем нужно поддержать друг-друга, в том чиcле, максимально сохранить занятость. Как банк, который нацелен быть истинным партнером бизнеса, мы не могли остаться в стороне. Я рад, что мы cумели пройти два cложных меcяца доcтойно. Cейчаc - пора активного возобновления бизнеcа и развития новых направлений.

- Считаете ли вы, что на рынке сократилось число образцовых (платежеспособных) клиентов?

- Наоборот, все больше людей понимают свою ответственность за взятый долг. Кстати, возврат кредита - это предпосылка последующего доверия и долгосрочных отношений.

- Насколько банк сумел воспользоваться в 2019 году указом Президента Азербайджана о дополнительных мерах по решению вопроса проблемных кредитов физических лиц?

- В первую очередь, хочется в очередной раз поблагодарить главу государства за этот указ. Рынку это было необходимо. Люди, которые пострадали во время прошлого финансового кризиса, получили большую помощь. Через Yelo Bank была выплачена компенсация на сумму 11,4 млн. манатов, которую получили 9 372 гражданина. Мы также провели реструктуризацию 2 898 кредитов на сумму 7,7 млн. манатов. Полностью закрыто за счет государства 8 504 кредита на сумму 16,4 млн. манатов. Кроме того, в рамках указа банк простил своим клиентам процентов и штрафов на сумму 21,4 млн. манатов.

- В первом квартале у банка наблюдается спад по основным показателям. Какие ориентиры имеются до конца 2020 года (с учетом влияния коронавируса) и на среднесрочный период?

- Я уже частично ответил на этот вопрос. Могу добавить, что в среднесрочный период мы ожидаем отличные результаты. Этот год будет непростым, но очень интересным. 2020 - год новых познаний, время, когда надо преодолевать сложности сообща и поддерживать друг друга. Согласно прогнозам ведущих аналитиков, международная экономика преодолеет все сложности к концу 2020-го года, и мы в свою очередь планируем вернуться к прибыльности в 2021-ом году. Далее результаты будут очень позитивными. Трансформация, которая ведется в Yelo Bank и экономике в целом, поможет в получении хороших результатов и банку, и нашим клиентам.

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