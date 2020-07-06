Банк Республика продолжает поддерживать программу самозанятости (ФОТО)

Банк Республика, активно поддерживающий и являющиеся инициатором целого ряда социальных проектов в нашей стране, продолжает поддерживать деятельность по организации самозанятости уязвимых групп населения.

В этот раз банк безвозмездно предоставил материалы, оборудование и другие активы, необходимые для создания малого бизнеса безработным, малообеспеченным семьям и вынужденным переселенцам в Абшеронском, Гянджинском, Губинском, Лянкяранском, Масаллинском районах, а также в городе Баку.

Таким образом, удалось создать малый типографический центр на Апшероне, животноводческие хозяйства в Гяндже и Масаллы, дизайн-студию в Лянкяране, пчеловодческое хозяйство в Губе, а также бройлерную ферму и небольшой ресторан в Баку.

Следует отметить, что эти меры осуществляются в рамках Меморандума о сотрудничестве между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана для оказания помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения.

Как сообщили в Банке, меры в рамках программы самозанятости до конца года будут реализованы и в других регионах страны.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или по номеру горячей линии 144.