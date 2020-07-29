Для повышения водности Миль-Муганского канала используется озеро в Имишли

БАКУ /Trend/ - В соответствии с "Планом мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы", утвержденным распоряжением Президента Азербайджана начаты работы по устранению недостатка воды.

Как сообщает в среду Trend, в рамках этих работ также будет использовано озеро Худярлы в Имишлинском районе. По расчетам, запасы питьевой воды в озере равны 70 миллионам кубометров. Вода, которая будет забираться из него посредством плавучих насосов, будет направлена в Миль-Муганский канал.

Повышение водности в Миль-Муганском канале в основном поможет удовлетворить потребность в воде населения Сабирабадского и Саатлинского районов. Уже начата установка первой насосной станции на озере Худярлы.

Согласно информации, в Имишлинском районе есть еще четыре озера такого типа, запасы питьевой воды которых также будут использованы в ходе реализации Плана мероприятий.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)