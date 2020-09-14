Азербайджанский рынок страхования имеет достаточный потенциал для устойчивого развития на новом этапе

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский страховой рынок имеет достаточный потенциал для устойчивого развития на новом этапе в постпандемический период.

Как сообщает Trend, об этом на мероприятии, посвященном новой концепции деятельности Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА), сказал председатель Наблюдательного совета АСА Азер Алиев.

По его словам, ассоциация будет оказывать страховщикам свою поддержку в направлении правильной оценки данного потенциала на фундаментальной основе.

"Страховой рынок Азербайджана движется в правильном направлении. Страховая отрасль, которая является одним из основных направлений финансовой деятельности, как и во всех мировых экономиках, также пострадала от пандемии COVID-19 в той или иной форме», - отметил Алиев.

Он подчеркнул, что благодаря созданной в Азербайджане модели здорового экономического развития и своевременным мерам, страховой рынок смог избежать более масштабного негативных последствий пандемии.

Отметим, что 14 сентября проходит мероприятие, посвященное новой концепции деятельности Ассоциации страховщиков Азербайджана и нового подхода к страхованию участниками страхового рынка на фоне изменений, связанных с пандемией.

(Автор: Фидан Бабаева)