ИВ Сабаильского района представил новый электронный проект (ВИДЕО)

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «О мерах по развитию электронного правительства и переходу к цифровому правительству», в целях повышения эффективности работы с жителями Сабаилского района, а так же развития отношений между государственными органами и гражданами, исполнительная власть Сабаильского района разработала совершенно новую электронную платформу «E-Sabail» (www.esabail.az) с новым веб и мобильным интерфейсом.

По средствам этой системы жители смогут, обращаться к руководству исполнительной власти в режиме онлайн для решения своих проблем, ознакомиться с информацией предоставляемой государственными органами, обращаться за услугами в электронном виде, получать электронные справки и другие документы. Эта новая система, направленная на обеспечение удовлетворенности граждан и укрепление общественного доверия, представляет собой платформу с удобным интерфейсом и бесплатными услугами.

Бенефециарами программного обеспечения E-Sabail будут жители района, а так же сотрудники исполнительной власти. Эта программа позволит коллективно работать над документом, значительно ускорит процесс поиска и выбора любого документа через простую поисковую систему, обеспечит высокий уровень информационной безопасности, более длительное и удобное хранение документов, обеспечит усилинный контроль за исполнением документов. Сотрудники также смогут использовать электронную карту для предоставления информации о техническом состоянии существующих зданий в этом районе, а также о незаконных действиях и в целях урегулирования текущих проблем.

Через социальный раздел, который предназначен для повышения социальной защищенности граждан, есть возможность подавать заявки на вакансии, которые будут предоставлены в короткие сроки по согласованию с соответствующими ведомствами. В то же время была создана возможность для туристов получить подробную информацию о местах которые они хотят посетить, маршрутах, услугах и т. д. Созданы разделы, посвященные реалиям Азербайджана, национальным ценностям и историческим памятникам, музеям, мечетям, святыням расположенным в регионе, и в ближайшее время сайт будет переведен на различные иностранные языки и введен в эксплуатацию.

В созданной платформе так же приняты во внимание постоянные пользователи мобильных устройств, смартфонов и планшетов. Было разработано мобильное приложение портала, обеспечивающее бесплатную загрузку для пользователей операционных систем Android и iOS.

Платформа E-Sabail была разработана местной компанией Global Technology Services

Ознакомиться со всеми услугами предлагаемыми в системе вы можете по видео представленном ниже.