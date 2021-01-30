Ликвидация SOCAR не стоит на повестке - замминистра экономики

БАКУ /Trend/ -Вопросы, связанные с ликвидацией, трансформацией и приватизацией Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) не стоят на повестке дня и не являются приоритетными.

Как сообщает Trend, об этом заявил Real TV заместитель министра экономики Азербайджана Ровшан Наджаф.

По его словам, основная цель в отношении SOCAR - сделать эту структуру более сильной и конкурентоспособной, особенно на международных рынках. Исходя из этих целей, и были проведены реформы, результатом которых стало формирование Наблюдательного совета SOCAR.

Ровшан Наджаф заметил, что формирование Наблюдательного совета SOCAR также направлено на создание корпоративной структуры Государственной нефтяной компании Азербайджана таким же образом, как и в других крупных нефтегазовых компаниях.

«Уже ни для кого не является секретом, что нефтегазовые компании в данный момент все чаще называют себя энергетическими компаниями, и это находит свое отражение в их стратегии развития», - подчеркнул замминистра экономики.

Ровшан Наджаф заключил, что в долгосрочной перспективе увеличение потребления альтернативной и других источников энергии делает необходимым нефтегазовым компаниям соответствовать реалиям времени. Именно по этим причинам в SOCAR проводятся реформы, которые преследуют цель обеспечить нефтяной компании устойчивую конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)