Теле- и радиоведущий Турал Юсифов стал новым лицом AccessBank-а. Знаменитость будет принимать участие в рекламных и маркетинговых кампаниях банка. Рекламный ролик кампании AccessBank-а по выдаче кредита наличными, снятый с участием г-на Юсифова, уже был представлен клиентам и широкой аудитории.

Отметим, Турал Юсифов впервые становится лицом финансовой организации. Г-н Юсифов работает теле- и радиоведущим, продюсером и блогером. Его ежедневная радиопрограмма в прайм-тайм является одной из самых популярных на азербайджанском радио.

Ранее международный гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров выступил в качестве лица депозитной кампании AccessBank. Он представлял депозитную кампанию банка под лозунгом «Победа с первого хода».