Руководство АГУНП посетили Дашкесанское железорудное месторождение (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Руководство Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) ознакомилось с Дашкесанским железорудным месторождением. В поездке приняли участие ректор университета, профессор Мустафа Бабанлы, а также профессорско-преподавательский состав университета.

Заместитель председателя правления ЗАО "AzerGold" Октай Мамедов рассказал о Дашкесанском железорудном месторождении и о проводимых там работах. Было отмечено, что Указом Президента от 6 августа 2020 года, в связи с вводом в эксплуатацию Дашкесанского месторождения, Обществу было поручено подготовить документ предварительной оценки. В настоящее время в этом направлении проводятся геологические исследования, соответствующие международным стандартам. На сегодняшний день Обществом разработаны планы работ на месторождении, определен способ добычи руды, рассчитаны экономические показатели и так далее. По словам О. Мамедова, в прошлом году на Дашкесанском железорудном месторождении были проведены работы по бурению скважин протяженностью 7 830 метров. Этот процесс продолжается, и по сей день. К августу этого года предусматривается завершение первоначальной оценки месторождения.

Ректор АГУНП, профессор Мустафа Бабанлы высоко оценил последовательную работу ЗАО "AzerGold" по запуску новых рудников. Рассказав о важности меморандума о сотрудничестве, подписанного АГУНП и ЗАО "AzerGold", ректор подчеркнул, что развитие горнодобывающей отрасли страны, оказывает большое влияние и на трудоустройство квалифицированных молодых людей. Было отмечено, что приобретение практических навыков в производственных отраслях ЗАО кадрами, получивших научно-теоретические знания в вузе, и обеспечение работой особо отличившихся выпускников, в соответствии с меморандумом, достойно похвалы.

Следует отметить, что на встрече также обсуждались вопросы расширения сотрудничества и проведения совместных научно-исследовательских работ. Затем представители АГУНП ознакомились с кернохранилищем, лабораторией, очистительным заводом, месторождением "Север-Запад", а также встретились с геологами ЗАО "AzerGold"