Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы расширения торгово-экономических связей
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов сегодня встретился с министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Тоуг Ал Марри, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин Азербайджана.
На встрече обсуждались перспективы расширения торгово-экономических связей между Азербайджаном и ОАЭ.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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