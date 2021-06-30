В Азербайджане совместно с FAO реализуется проект по увеличению производства картофеля

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) реализуется проект по увеличению производства картофеля.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала заместитель председателя Агентства по аграрному кредитованию и развитию при минсельхозе Лейла Мамедова на мероприятии "Национальная деловая повестка для женщин и создание коалиций".

По ее словам, пандемия привела к сокращению производства сельхозпродукции и к ухудшению ее качества.

"FAO и наше агентство принимают необходимые меры для минимизации ущерба, нанесенного сельскому хозяйству Азербайджана", - сказала Мамедова.

Все проекты в сфере сельского хозяйства Азербайджана, реализованные до сегодняшнего дня совместно с FAO, показали хорошие результаты. отметила зампред агентства.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)