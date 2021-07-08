Конфедерация предпринимателей Азербайджана и Торгово-промышленная палата Тебриза подписали меморандум о взаимопонимании

БАКУ /Trend/ - Между Конфедерацией предпринимателей Азербайджана и Торгово-промышленной палатой Тебриза подписан меморандум о взаимопонимании.

Документ определяет отрасли для совместной деятельности, потенциальные возможности для расширения сотрудничества и разработки совместных проектов.

Как сообщает Trend, меморандум подписан в ходе встречи представителей Конфедерации предпринимателей Азербайджана с делегацией, возглавляемой заместителем губернатора по экономическим вопросам иранской провинции Восточный Азербайджан Али Джахангири.

Президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев подробно проинформировал гостей о возможностях бизнеса в Азербайджане, работе, проделанной для достижения устойчивого экономического развития, благоприятных условиях, созданных для привлечения иностранных инвестиций, логистической инфраструктуре, а также о доступе Азербайджана к рынкам СНГ, Турции и Европы.

В свою очередь, Али Джахангири, поздравив Азербайджан с победой в 44-дневной Отечественной войне, отметил, что освобождение территорий создает новые возможности для экономических связей с Ираном.

По его словам, Тебриз исторически был городом ремесленников, и сегодня в нем работают до четырех тысяч предприятий, а также до 27 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

Джахангири также рассказал о большом экономическом и инвестиционном потенциале региона и Ирана в целом, о возможностях роста товарооборота между двумя странами путем создания совместных предприятий и экспорта продукции этих СП в другие страны.

В этом контексте гости были проинформированы о деятельности Международного конгресса промышленников и предпринимателей, членом которого является Конфедерация предпринимателей Азербайджана, и о возможностях выхода посредством этой платформы на рынок 30 стран, в том числе России.