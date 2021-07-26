Впервые в небе над Карабахом самолеты AZAL получили радиопозывные сигналы

БАКУ/Trend/ - Над небом Карабаха после продолжительного затишья вновь передаются радиопозывные сигналы национальных навигационных систем. Первыми данные сигналы приняли самолеты Национального перевозчика Азербайджана (AZAL), передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Теперь все воздушные суда, пролетающие над освобожденными территориями, могут получать позывные сигналы от наземной навигационной системы VOR/DME, установленной в Международном аэропорту в Физули.

Данные радиопозывные сигналы прошли регистрацию и утверждены со стороны Европейской организации по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL).

Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в Международном аэропорту в Физули ведется активное внедрение радиотехнического оборудования аэронавигационного обеспечения полетов воздушных судов в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Продолжается установка радиолокационного комплекса, инструментальной системы посадки, также завершено размещение систем авиационно-метеорологического обеспечения.

Отметим, что Азербайджан является членом ИКАО и обеспечивает исполнение государственных обязательств в области Международной аэронавигации в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации (также известная как «Чикагская конвенция»).

Конвенция, являющаяся основой для гражданской авиации, устанавливает суверенитет государства над воздушным пространством своей территории, а также обязательства перед каждой страной обеспечить международную аэронавигацию в своем воздушном пространстве в соответствии с требованиями данного документа.

Границы района полетной информации (РПИ) Азербайджана определены и утверждены Советом ИКАО для обеспечения аэронавигационного обслуживания со стороны Азербайджана в его воздушном пространстве и полностью соответствуют суверенным границам нашей страны.