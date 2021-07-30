Нацеленная на победу и развитие экономическая политика – 10 лет

БАКУ /Trend/ - Долгосрочная перспектива развития каждого государства зависит от его здоровой и надежной основы. Без точного определения целей и задач, направлений развития в средний и долгосрочный периоды, без разработки программ действий в различных сферах невозможно добиться коренного перелома в социально-экономической жизни страны. Экономическая политика Президента Ильхама Алиева, проводимая последние10 лет, укрепила основы Азербайджанского государства.

Период руководства Президента Ильхама Алиева с 2010 по 2020 гг. был очень плодотворным с точки зрения укрепления и развития азербайджанской экономики.

За эти годы сформировалась сильная азербайджанская экономика с 60-процентной долей в экономике Южного Кавказа. ВВП на душу населения вырос с 4 753 манатов до 7 263 манатов. Производство в ненефтяном секторе увеличилось почти в 1,6 раза, а в сельском хозяйстве выросло с 3,9 млрд манатов до 8,4 млрд манатов. Доля ненефтяного сектора в экспорте была доведена с 7,4 процента до 13,7 процента. Доходы госбюджета выросли в 2,1 раза, составив 24,7 млрд манатов. Реальный объем доходов населения увеличился в 1,3 раза, а доходы на душу населения возросли вдвое. В настоящее время доход на душу населения составляет 5 587,6 маната, тогда как в 2010 году этот показатель был на уровне 2 866 манатов.

Сегодня номинальный размер среднемесячной трудовой зарплаты в Азербайджане вырос в 2,1 раза – с 331,5 маната до 707,3 маната. Отметим, что по данному показателю Азербайджан на первом месте в СНГ. Номинальный размер среднемесячной пенсии вырос в 2,7 раза – с 112,9 маната до 302,2 маната.

Эти показатели экономического развития позволили Азербайджану подняться на несколько ступеней в различных международных рейтингах. В настоящее время по отчету Doing Business Азербайджан находится на 28 месте среди 191 страны и входит в десятку самых реформаторских стран мира.

За эти годы в энергетической отрасли, промышленности, сельском хозяйстве, в сферах транспорта, информации, связи и высоких технологий, туризма, финансов, строительном и банковском секторах и др. было достигнуто серьезное развитие.

Показатели развития энергетического сектора и достигнутые успехи:

– за последние 10 лет в производстве электроэнергии достигнут рост на 27,6 процента. Так, в 2020 году производство электроэнергии выросло на 7134,6 млн кВт в сравнении с 2010 годом, составив 25 811,2 млн кВт;

– страна стала экспортером электроэнергии, а экспорт этой продукции вырос втрое – с 380 млн кВт до 1 150,7 млн кВт;

– в сфере электроэнергетики повышена устойчивость работы, усилена ее технологическая база, усовершенствована инфраструктура;

– для перспективного обеспечения нефтегазодобычи модернизировано производство;

– в 2011 году ЕС и Азербайджан подписали Совместную декларацию, поддерживающую создание маршрутов, транспортирующих газ с Каспия непосредственно в Европу;

– обеспечен экспорт добываемого природного газа первоначально в Турцию и Южную Европу по Южнокавказскому газопроводу, TANAP и TAP;

– для рационального использования энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности создана инфраструктура по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, расширено сотрудничество в этой сфере с частным сектором;

– с Туркменистаном подписан Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоению углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг».

Реформы, проведенные в промышленной сфере, и показатели развития:

– в настоящее время свыше ½ ВВП страны, в том числе более ¼ ненефтяной продукции, производится в промышленных сферах;

– промышленность вступила в новый этап развития, 2014 год был объявлен «Годом промышленности» в Азербайджане;

– разработана Государственная программа по развитию промышленности в Азербайджане на 2015-2020 годы;

– несмотря на пандемию и внешнее влияние, отмечены высокие темпы роста в ненефтяной промышленности (в 2020 году – 12,5 процента);

– модернизирована и совершенствована структура промышленных участков, расширено конкурентоспособное инновационное производство;

– расширена диверсификация производства в промышленности, стали функционировать опирающиеся на современные технологии конкурентоспособные промышленные парки и промышленные кварталы;

– в 2020 году объем производства в промышленных зонах (парки и кварталы) составил 1,3 млрд манатов, и 55 процентов произведенной продукции было экспортировано;

– из 50 предприятий со статусом резидента в промышленных парках стали функционировать 35, до 2020 года инвестировано более 6 млрд манатов и создано свыше 9 тыс. новых рабочих мест;

– из 30 предприятий со статусом участника в промышленных кварталах стали функционировать 17, до настоящего времени инвестировано 73 млн манатов и создано свыше 280 рабочих мест;

– развита космическая промышленность, разработана Государственная программа по развитию услуг дистанционного наблюдения за поверхностью Земли посредством спутников на 2019-2022 годы, начался экспорт орбитальных услуг;

– созданы новые конкурентоспособные предприятия в сферах машиностроения, производства оборудования и стройматериалов, приборостроения, формирующих основные звенья ненефтяной промышленности, в том числе предприятия по производству тракторов и сельскохозяйственной техники в Гяндже, автомобилей в Нахчыване, электронного оборудования в Минячевире, солнечных панелей в Сумгайыте, металлоконструкций в Гарадаге, керамических плит в Гаджигабуле;

– в Баку и регионах построены и сданы в эксплуатацию новые предприятия, действующие в текстильной сфере, в области производства одежды, кожаных изделий и обуви, бумаги и картона, мебели и др. сферах ненефтяной перерабатывающей промышленности;

– построено около 50 новых производственных участков для создания сильной оборонной промышленности, кроме того, наряду с продукцией военного назначения, организовано производство продукции гражданского назначения;

– в сфере производства продовольственной продукции в эксплуатацию введены завод по производству сахара в Имишли, соляной завод на Абшероне, завод по производству растительных масел в Сумгайыте, комплекс по переработке кукурузы и производству глюкозного сахара в Огузе, молочные комбинаты в различных регионах, консервные заводы и другие предприятия;

– стала функционировать Алятская свободная экономическая зона.

Работа, проведенная в аграрном секторе:

– в среднем до 1/5 добавочной стоимости в ненефтяном секторе за последние 10 лет была произведена в сельском хозяйстве;

– усилено внимание государства аграрной сфере, в том числе, усовершенствован механизм финансирования, развито аграрное страхование и сформирована система стимулов по привлечению инвестиций;

– усовершенствована система управления в агарной сфере, расширен доступ к экологически чистой и качественной сельскохозяйственной продукции и услугам;

– улучшен уровень обеспечения аграрного производства техникой и производственными средствами, проведены институциональные реформы для увеличения доступности;

– достигнуто интенсивное внедрение современных технологий в ведущие сферы сельского хозяйства, рост урожайности и экспорта стал трендом;

– обеспечено повышение уровня самообеспечения большей частью сельскохозяйственной и продовольственной продукции;

– созданы информационные базы по аграрной сфере, начаты работы по электронизации сельского хозяйства;

– обеспечено развитие промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции и инфраструктуры логистики;

– проведены реформы в сфере контроля качества и продовольственной безопасности.

Основные показатели и успехи в туристической сфере:

– за последние 10 лет (не учитывая период пандемии) туристический сектор вырос в 3,3 раза, значительно улучшился потенциал страны в этой сфере;

– число иностранных граждан, посетивших страну, выросло с 1,9 млн человек до 3,2 млн человек, число поселенных в гостиницы лиц увеличилось более чем в 4,5 раза, достигнув 2 млн человек;

– с целью формирования и пропаганды туристического бренда Азербайджана, усиления конкурентоспособности на глобальном рынке была усовершенствована система управления по туризму;

– усовершенствовано законодательство в области туризма, созданы новые туристические маршруты, развиты сферы делового и культурного туризма;

– созданы охватывающие регионы многочисленные информационные центры по популяризации туристических возможностей страны и осуществлению инфраструктурных проектов;

– для пропаганды туристического потенциала на международном уровне были проведены широкомасштабные пропагандистские и маркетинговые работы, внедрены системы tax free и e-Viza, в шести странах открыты туристические представительства;

– в пользование сданы различные объекты туристической инфраструктуры, в том числе новые отели и предприятия гостиничного типа.

Несмотря на тяжелые последствия пандемии в мировой экономике в прошлом году, в азербайджанской экономике наблюдался рост. К тому же, Азербайджан применил успешную модель в борьбе с пандемией.

В стране были предприняты широкомасштабные меры борьбы с пандемией:

– подготовлены комплексные меры, предусматривающие предотвращение негативного влияния инфекции на социально-экономическую жизнь страны;

– создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, на эти цели из резервного фонда Президента Азербайджана первоначально было выделено 20 млн манатов, в настоящее время собрано 113,8 млн манатов, из которых 7,4 млн манатов пожертвованы гражданами страны;

– утвержден План мер по уменьшению негативного влияния пандемии (в Плане предусмотрены неотложные меры по поддержке пострадавших сфер, усилению социальной защиты населения, переходу к новой модели экономического роста в постпандемический период);

– в рамках борьбы с коронавирусом на поддержку занятости и социального благополучия было израсходовано 610 млн манатов, на меры в сфере здравоохранения – 754,2 млн манатов, на поддержку экономического роста и предпринимательской деятельности – 1,1 млрд манатов, по выданному кредитному портфелю – 1,5 млрд манатов, на поддержку мер международного масштаба – 39,3 млн манатов.

(Автор: Асиф Мехман. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)