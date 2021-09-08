Holcim реализует масштабную природоохранную стратегию к 2030 году, нацеленную на сохранение биоразнообразия и водных ресурсов

●Первые в строительном секторе, взявшие на себя обязательства по реализации планов трансформирующей реабилитации, способных ощутимо повлиять на сохранение биоразнообразия.

●Лидирующие в отрасли обязательства по восполнению запасов пресной воды в зонах риска и снижения водопотребления по всем производственным линиям к 2030 году.

●Природоохранный подход к производству продуктов и технологические ​​решения экологичных городов.

Holcim на глобальном уровне объявляет о своей стратегии сохранения природы, нацеленной на восстановление биоразнообразия и сбережение водных ресурсов, и тем самым повышение экологичности городов. Деятельность Holcim по улучшению биоразнообразия основана на планах трансформирующей реабилитации, и ее результаты будут оцениваться по научно обоснованной методике, разработанной в партнерстве с Международным союзом охраны природы (МСОП). Holcim стремится пополнить запасы пресной воды в зонах риска путем снижения водопотребления всех своих продуктовых линий. Для создания более комфортной городской среды Holcim также ускорит реализацию таких решений, как «Hydromedia» и системы «зеленых» крыш. Holcim с ее природоохранной стратегией входит в 1% из 500 крупнейших мировых компаний1, реализующих научные разработки в области биоразнообразия, и является первой в отрасли, взявшей на себя обязательство по восполнению запасов пресной воды.

Директор по устойчивому развитию и инновациям Holcim Магали Андерсон: «Учитывая, что природа является ключевым элементом всей нашей деятельности, я рада, что мы предпринимаем важные шаги для улучшения нашего биоразнообразия и рационального использования водных ресурсов измеримым и научно обоснованным способом. Наши природоохранные решения, построенные на нашем стремлении стать компанией с нулевым уровнем выбросов, играют жизненно важную роль в борьбе с климатическими изменениями и повышении устойчивости нашего бизнеса. Экологичность производства играет решающую роль в нашем видении прогресса для людей и планеты».

Исполнительный директор направления «Business for Nature» Ева Зейби: «Мы поздравляем Holcim с ее амбициозными целями в области биоразнообразия и водных ресурсов, составляющих часть ее природоохранной стратегии. Реализация природоохранной стратегии Holcim может привести к масштабным изменениям как в секторе строительных материалов, так и в промышленности в целом. Нам нужно, чтобы все предприятия как можно скорее активизировали свои действия и приняли обязательства по защите и восстановлению экосистем, которые необходимы для создания здоровых и устойчивых обществ».

Для осуществления стратегии дружественного отношения к природе Holcim обязуется:

Достичь положительных результатов и улучшить показатели биоразнообразия к 2030 году на основе Системы отчетности по показателям биоразнообразия Biodiversity Indicator Reporting System (BIRS), разработанной в партнерстве с МСОП, с: завершением реализации базового плана Global BIRS на всех подотчетных территориях к 2024 году. завершением реализации планов реабилитации всех карьеров до 2022 г.



Пополнить запасы пресной воды в зонах с ее ограниченными запасами к 2030 г.: 75% производственных площадок должны быть водно-положительными 100% должны быть оснащены системами оборотного водоснабжения.



Снизить водопотребление для следующих бизнес-направлений2 к 2030 году: цемента – на 33% заполнителей – на 20% товарного бетона – на 15%



Holcim продолжит развивать и внедрять природоохранный подход в свои продукты и решения. Например, ее биоактивный бетон восстанавливает морские экосистемы, кровельные системы «Firestone» сокращают эффект городского «теплового острова», а водопроницаемый бетон Hydromedia подпитывает грунтовые воды, способствуя росту городских насаждений. Увеличивая свое влияние во всей цепочке поставок, Holcim обеспечивает соответствие деятельности всех своих экологически важных поставщиков признанным системам экологического менеджмента.

Дополнительную информацию о природоохранной стратегии Holcim можно получить на сайте Компании: https://www.holcim.com/nature.

Зарегистрироваться для участия в вебинаре Holcim по построению экологичного будущего можно здесь: https://www.holcim.com/register-webinar-nature-launch