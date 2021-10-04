Подписан меморандум о сотрудничестве между японской компанией и Конфедерацией организаций предпринимателей Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между японской компанией TET International Development и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

Меморандум был подписан в ходе японско-азербайджанского инвестиционного форума в Баку президентом Национальной конфедерации Мамедом Мусаевым и президентом TET International Development Таро Савада Сан.

Соглашением предусматривается увеличение числа совместных проектов, определение дополнительных направлений совместной деятельности, увеличение товарооборота между Японией и Азербайджаном и привлечение дополнительных инвестиций в различные сектора экономики Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев)