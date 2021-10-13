Yelo Bank открыл филиал «Халглар Достлугу» в новой концепции (ФОТО)

Yelo Bank продолжает успешно расширять свою филиальную сеть. Открывшийся «Халглар Достлугу» также пополнил ряды филиалов, отражающих концепцию яркого банкинга. Основная цель проведенных под слоганом «Яркий Банкинг» изменений - повысить уровень обслуживания клиентов и расширить сеть банка.

Расположенный по адресу ул. Бахруза Нуриева 238 филиал отличается современным интерьером и комфортом. Новые ценности банка отражаются, как в общем внешнем виде здания, так и на уровне функциональности филиала. В процессе ремонта были приняты к сведению все детали с учетом потребностей и ожиданий клиентов.

Основная цель новой концепции филиала - превратить каждую минуту, проведенную клиентами в банке, в положительный опыт. Концепция не заканчивается на внутренней отделке. Сотрудники также передают клиентам новые ценности Yelo, создавая для них позитивную и дружескую атмосферу.

Отметим, что в ближайшее время Yelo Bank планирует открыть еще несколько новых филиалов.

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Yelo Bank – яркий банкинг