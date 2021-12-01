AccessBank оказывает всяческую поддержку в деле возрождения Карабаха (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Будучи ответственным корпоративным гражданином страны, AccessBank на протяжении прошлого года периодически оказывал помощь гражданам страны в деле восстановления территориальной целостности Азербайджана и возрождения Карабаха.

В самом начале кампании AccessBank выделил 200 тысяч манатов в помощь потерпевшим в сражениях за целостность родины. Из этих средств было осуществлено пожертвование госпиталям и приобретение медикаментов для оказания первой помощи. Часть средств была направлена на закупку товаров для удовлетворения первичных потребностей военнослужащих.

Осенью прошлого года AccessBank также оказал гуманитарную помощь гражданскому населению, пострадавшему от боевых действий. Для удовлетворения повседневных потребностей пострадавших жителей Барды и Агджабади, банк отправил им одеяла, мелкую бытовую технику и одноразовую посуду.

Однако и после окончания 44-дневной кампании коллектив AccessBank-а продолжил свою работу в этом направлении – теперь уже в преодолении результатов войны и восстановлении Карабаха. Банком было закуплено и передано Спортивно-Реабилитационному Центру при Азербайджанской Государственной Академии Физической Культуры и Спорта уникальное оборудование, с помощью которого солдаты и офицеры прошли курс реабилитации после операций и встали на ноги.

Уже в этом году AccessBank выделил Фонду Возрождения Карабаха 100 тысяч манатов. Однако на этом работа банка в этом направлении не заканчивается. Учитывая многолетний опыт в работе с микропредпринимателями, занятыми в том числе и в агросекторе, а также наличие филиалов в западных регионах страны, AccessBank собирается активно сотрудничать с предпринимателями в деле восстановления деловой активности в Карабахе.

«Коллектив нашего банка был с народом страны в дни 44 дневной кампании; до сих пор помню, как мы провожали коллег и с нетерпением ждали их возвращения. Увы, вернулись не все. Упокой Господь души всех усопших…. Я уверена, в том, что в скором времени жители освобожденных районов вернутся к себе домой;- к своей обычной жизни. Для AccessBank-а, который вот уже два десятилетия занимается микрокредитованием в Азербайджане и удерживает позиции лидера в этой сфере, очень важно поддерживать предпринимателей и семейные бизнесы в регионах страны. Работа по поддержке предпринимателей в освобожденных районах, включая и сельское хозяйство, становится важной частью социальной миссии нашего банка»;- отметила и.о. Председателя Правления AccessBank Евгения Гашикулина.