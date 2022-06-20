Германия намерена обсудить вопросы поставок энергоресурсов с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Ожидается визит в Баку делегации Федерального министерства экономики и защиты климата Германии с целью обсуждения с Азербайджаном вопросов энергообеспечения.

Об этом сказал Trend в среду посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

"Азербайджан является одним из ближайших партнеров и нашим поставщиком энергии. Из-за ситуации в Украине весь международный газовый и нефтяной рынок находится в смятении, но мы намерены сократить импорт нефти из России. В то же время Германия и другие члены Европейского союза также хотят отказаться от российского газа, поэтому мы ищем новые ресурсы", - сказал Маниг.

Он отметил, что Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии, отвечающее за сферу энергетики в стране, принимает активное участие во всех обсуждениях данных вопросов. По этой причине в ближайшем будущем ожидается прибытие делегации министерства в Баку.

"Одним из крупнейших газовых трейдеров в мире является компания Uniper. Это немецкая компания, базирующаяся в городе Дюссельдорф. Компания является близким партнером SOCAR. У них есть совместное предприятие SOCAR-Uniper, которое базируется здесь, в Баку", - сказал Маниг.

Посол добавил, что несколько недель назад были встречи между компаниями Uniper и SOCAR, на которых обсуждался вопрос об увеличении мощности газопровода.

"Я думаю, что с "Южным газовым коридором" у нас есть первый шаг, и я также уверен, что он будет расширен в связи с этими международными событиями", - сказал Маниг.