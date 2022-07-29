Центробанк Азербайджана прорабатывает стратегию реагирования на кредитные риски - гендиректор

БАКУ /Trend/ - Центробанк Азербайджана (ЦБА) прорабатывает стратегию реагирования на кредитные риски.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции генеральный директор ЦБА Тогрул Алиев.

"Банковская система пережила пандемию. Однако качество кредитного портфеля лучше наших ожиданий. Мы не наблюдаем ухудшения качества кредитного портфеля. Идут процессы дедолларизации. Это наблюдается как по кредитному портфелю, так и по депозитному. Центральный банк осведомлен о вопросах, связанных с андеррайтингом и кредитными рисками. Конечно, стратегия реагирования прорабатывается. В связи с этим наши требования будут обновлены и представлены вниманию общественности и банковского сектора", - сказал Алиев.