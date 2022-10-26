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Формат сотрудничества Азербайджан-Грузия-Армения очень важен для развития региона - посол

Экономика Материалы 26 октября 2022 12:59 (UTC +04:00)
Формат сотрудничества Азербайджан-Грузия-Армения очень важен для развития региона - посол

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Трехсторонний формат сотрудничества Азербайджан-Грузия-Армения очень важен для развития региона.

Об этом в ходе пресс-конференции в Женеве сказал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в среду Trend.

По его словам, транспортное сотрудничество Грузии и Азербайджана очень хорошо развито, объем транзитных перевозок через регион увеличивается.

«На данный момент Азербайджан и Грузия работают над развитием своего транспортного потенциала, почему бы и Армении не подключиться к этому процессу? Думаю, это будет выгодно для всего региона», - сказал посол.

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