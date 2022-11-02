На освобожденных территориях Азербайджана планируется установить еще пять метеостанций - министр

БАКУ /Trend - На освобожденных территориях до конца года планируется установить пять метеорологических станций.

Об этом сказал в среду министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в ходе мероприятия на тему «Зеленая» трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития», передает Trend.

По его словам, в Азербайджане проводится ряд мероприятий, направленных на «зеленую» трансформацию.

«Для достижения до 2030 года целей «зеленой» трансформации в Азербайджане соответствующими структурами реализуются различные проекты. В последнее десятилетие в связи с климатическими изменениями мы столкнулись с различными природными рисками», - сказал Бабаев.

Он отметил, что на освобожденных территориях ведутся работы по созданию "зеленой зоны", применению исключительно "зеленых" технологий.

«На 10 реках установлены 11 метеостанций. До конца года в Шуше, Агдаме, Кяльбаджаре и на других территориях планируется установить еще 5 метеорологических станций. Ведутся также работы по охране природных ресурсов», - сказал Бабаев.