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В Азербайджане значительно возрос интерес к сфере информационных технологий - замминистра

Экономика Материалы 5 ноября 2022 15:49 (UTC +04:00)
В Азербайджане значительно возрос интерес к сфере информационных технологий - замминистра

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БАКУ /Trend/ - За последние пять лет в Азербайджане значительно возрос интерес к сфере информационных технологий.

Об этом сказал в субботу заместитель министра науки и образования Азербайджана Мухтар Мамедов на церемонии открытия ИТ-Академии, сообщает Trend.

По его словам, министерство ожидает ежегодного роста числа специалистов этой отрасли.

«Также мы привлекаем квалифицированных специалистов к преподаванию в этой сфере, проводим соответствующие тренинги», - отметил он.

Мамедов добавил, что за короткий срок страна достигла в этом направлении больших успехов.

«Технологии и ИТ-решения значительно упрощают процессы практически во всех направлениях: в быту, производстве, бизнесе, даже в военной промышленности, свидетелями чего мы стали в 2020 году в период 44-дневной войны», - сказал он.

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