Переводы без комиссии с Muganbank P2P!

БАКУ/Trend/ - Стартовала новая кампания в системе денежных переводов «Muganbank P2P» являющаяся совместным проектом ОАО «Муганбанк» и международной платежной системой «Mastercard».

В рамках акции, которая продлится до 11.12.2022, можно отправить деньги без комиссии более чем в 100 стран мира, обратившись в любой филиал или отделение Муганбанка.

Одним из самых больших преимуществ «Muganbank P2P» является быстрый и безопасный перевод средств непосредственно на счет отправителя с возможностью конвертации в валюту страны получателя. Для этого достаточно открыть валютный счет в долларах США в Муганбанке.

Данная платформа представляет собой систему денежных переводов, предлагаемую международной платежной системой «Mastercard», и была впервые реализована Муганбанком в Азербайджане.

Для получения дополнительной информации клиенты могут обратиться в информационный центр 933 или ближайшее отделение Муганбанка.