Семьям шехидов будут предоставлены льготы по подоходному налогу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Семьям шехидов будут предоставлены льготы по подоходному налогу.

Как сообщили в среду Trend в Государственной налоговой службе Азербайджана, одним из изменений, предусмотренных в Налоговом кодексе на 2023 год, предпринимаемых в направлении повышения государственной заботы о семьях шехидов, повышения уровня их социального благосостояния – освобождение от подоходного налога части ежемесячного дохода этой категории лиц в размере 800 манатов.

Усиление защиты социально уязвимых групп населения, в том числе инвалидов, участников войны, семей шехидов и других пострадавших, является одним из основных направлений реализуемой в нашей стране социальной политики.

Как известно, семьям погибших за территориальную целостность и независимость Азербайджана, а также инвалидам войны со стороны государства всегда уделяется внимание и всесторонняя забота. Улучшаются жилищно-бытовые условия инвалидов Карабахских войн, семьям шехидов и инвалидам войны регулярно предоставляются новые квартиры, автомобили, а также открываются реабилитационные центры для их лечения и осуществляются другие социальные мероприятия.

В то же время, будет уменьшен на 100 манатов подлежащий налогообложению ежемесячный доход от любой наемной работы родителей и жен (мужей), а также детей лиц, погибших 20 января 1990 года в результате вторжения войск СССР, а также при восстановлении территориальной целостности Азербайджанской Республики.

(Перевод: Фидан Мустафаева)