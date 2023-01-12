MÜSİAD Анадолу создаст в Анатолии 40 тысяч новых рабочих мест (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С помощью производственно-инвестиционного платформы, MÜSİAD Анадолу откроет 40 тысяч новых рабочих мест в Турции.

Как передает в четверг Trend, об этом в эксклюзивном интервью TurkicWorld сказал председатель правления Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD) Махмут Асмалы.

"Наши инвестиции будут охватят всю Анатолию. Потому что мы верим в Турцию, в ценности, которые она создает и потенциал, возможности, которые она предоставляет", - сказал он.

"Объявляя 2022 год “Инвестиционным годом Турции”, мы стремились создать инфраструктурную платформу, плацдарм для достижения целей 2023 года. В рамках производственной и инвестиционной платформы MÜSİAD Anadolu в Турцию было инвестировано 35 миллиардов турецких лир. С помощью этих инвестиций мы планируем создать 40 тысяч новых рабочих мест.

В рамках инвестиционного года члены ассоциации, продолжают инвестировать внутри страны, вносят свой вклад в развитие разных отраслей экономики. Нами была создана инвестиционная сеть, которая охватила 30 городов, включая крупные города - а число реализуемых проектов достигает 50. Например, в последнее время в рамках инвестиционной программы мы открыли 4 фабрики в Батмане. Инвестиции будут продолжаться по всей Анатолии", - отметил председатель.

Привлекая внимание к инвестициям членов MÜSİAD во многих частях Турции, Асмалы подчеркнул, что такие структуры, как MÜSİAD Invest и Торговый офис MÜSİAD, вносят динамизм и в международную торговлю.

Говоря о MÜSİAD EXPO 2022, который проходил 2-5 ноября в Выставочном центре TÜYAP в Стамбуле и собрал бизнесменов из 24 секторов экономики, Асмали отметил, что выставка с каждым годом увеличивает свое влияние в области инвестиций.

"MÜSİAD EXPO проводится каждые 2 года с 1993 года. Это мероприятие объединяет 24 сектора экономики и является самой крупной торговой ярмаркой в регионе. Последнюю выставку посетили около 80 тысяч посетителей. На полях выставки площадью 25 тысяч квадратных метров всеи стенды разместили свыше 600 компаний.

Участие в этой выставке президента Реджепа Тайипа Эрдогана, председателя Великого Национального собрания Турции, министра иностранных дел, дипломатических представительств еще больше повысило значимость выставки”, - добавил Асмалы.