БАКУ /Trend/ - Турция поддержит развитие сельского хозяйства на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сказал генеральный директор по продовольствию и контролю Министерства сельского и лесного хозяйства Турции Дурали Кочак в ходе регионального семинара, посвященного совместной деятельности посвященного деятельности ФАО в Азербайджане, передает во вторник Trend.

По его словам, этот регион имеет огромный сельскохозяйственный потенциал и наш регион нуждается в еще большей сельскохозяйственной продукции.

«Согласно данным ООН порядка трех миллиардов людей по всему миру не имеют доступа к продовольствию. Для предотвращения этих проблем нам необходимо расширить наше всестороннее сотрудничество», - отметил он.

Кочак подчеркнул, что роль международных организаций и их ответственность растет с каждым днем.

«Турция выделила огромные ресурсы для предотвращения потерь природных ресурсов. В соседних с нами странах мы реализовали 27 проектов. На Кавказе и в Центральной Азии у нас есть проекты в сферах рыбного хозяйства и водных ресурсов. Мы уделяем большое внимание сохранению флоры и фауны», - добавил он.

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