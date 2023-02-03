Создана рабочая группа в рамках проекта поставки зеленой энергии из Азербайджана в Европу - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - В нынешнем году впервые прошло 1-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, которое будет проводиться ежегодно.

Об этом сказал в пятницу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции, посвященной итогам 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, передает Trend.

По его словам, на этих сессиях были обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана с ЕС в рамках Южного газового коридора.

«Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия в декабре 2022 года сделали исторический шаг и договорились соединить Каспийское море с Европой коридором зеленой энергии. На втором этапе планируется поставка 3-4 ГВт зеленой энергии по этому маршруту, который станет коридором зеленой энергии 21 века. Сегодня мы обсудили планы по дальнейшей реализации этого проекта, а также выработке зеленой энергии. Также мы дали старт рабочей группе. Азербайджан и Румыния достигли соглашения о поставке в Румынию 1 млрд кубометров газа. На сессии Консультативного совета мы обсудили также ряд других вопросов», - сказал министр.

Отметим, что третьего февраля в Баку состоялось 9-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии. В нем приняли участие Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, высокопоставленные представители из Турции, Италии, США, Великобритании, Грузии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, Албании, Молдовы, Черногории, Сербии, Украины и Хорватии.

Также в заседании участвовали представители таких глобальных энергетических компаний, как SOCAR, bp, BOTAŞ, TANAP, TAP, TPAO, TAQA, Bulgargaz EAD, Bulgartransgaz, İCGB, Fluxys, ROMGAZ SA, SACE, Desfa, TotalEnergies, FGSZ Ltd, SNAM, Uniper, Petronas, "ACWA Power", Masdar, Fortescue Future Industries, WindEurope, SolarPower Europe. Из числа финансовых институтов на мероприятии были представлены Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк инфраструктуры и инвестиций, Азиатский банк развития и ряд других.